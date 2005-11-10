Atalanta, emergenza difesa: la peggiore dopo 9 giornate dal ritorno in Serie A

Se c’è un reparto che l’Atalanta sta sicuramente facendo fatica è la retroguardia. Una difesa all’insegna delle montagne russe dove il nuovo “modus operandi” a 4 richiede tempo, e dall’altra i numerosi infortuni sicuramente non aiutano. Una situazione delicata, forse anche troppo considerando i risultati, e soprattutto dei dati assai preoccupanti dove non si può far altro che migliorare.

Troppe reti subite per i bergamaschi

L’Atalanta 2026/2027 nelle prime nove giornate di campionato, analizzando lo stesso numero di gare dal 2011/2012 (dall’ultimo ritorno in Serie A della Dea), ha la peggior retroguardia con 17 gol subiti: quasi 2 reti a partita. Solo nel 2020/2021 c’è stato un rendimento più o meno simile.

Goal subiti dall’Atalanta nelle prime 9 giornate

2026/2027: 17 gol (1,89)

2020/2021: 16 gol (1,78)

2019/2020: 14 gol (1,56)

2024/2025: 14 gol (1,56)

2012/2013: 12 gol (1,33)

2013/2014: 12 gol (1,33)

2018/2019: 12 gol (1,33)

2017/2018: 11 gol (1,22)

2014/2015: 11 gol (1,22)

2016/2017: 11 gol (1,22)

2021/2022: 11 gol (1,22)

2011/2012: 10 gol (1,11)

2015/2016: 10 gol (1,11)

2023/2024: 8 gol (0,89)

2025/2026: 7 gol (0,77)

2022/2023: 5 gol (0,56)