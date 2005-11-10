Eppur si muove. Era in crisi nera, a Firenze il primo gol di De Ketelaere con Sarri

L'Atalanta non è ancora quella che i suoi tifosi, la dirigenza e lo stesso Sarri si sarebbero aspettati, ma è riuscita comunque a uscire dal campo della Fiorentina con un punto in tasca al termine di una partita ostica e non scontata, in cui i viola erano riusciti a ribaltare nella ripresa. Tra gli argomenti per sorridere di casa Dea c'è senz'altro il ritorno al gol di Charles de Ketelaere.

Zampata da attaccante al Franchi

Anche perché il tema del digiuno prolungato dell'attaccante belga stava diventando un vero e proprio tormentone. Che da qualche ora si è esaurito, merito del tiro da distanza ravvicinata di CDK su preciso assist di Zalewski che ha soltanto illuso la sua squadra, aprendo le marcature sul tabellino. Un momento non così incisivo per i destini collettivi nerazzurri, ma fondamentale per il calciatore.

Merito (anche) di una mossa di Sarri

De Ketelaere è sembrato uno dei giocatori non troppo in sintonia con la proposta tattica del nuovo allenatore. Che lo ha provato in più posizioni, a lungo persino sulla fascia. Fino a ieri sera, però, in cambio era arrivato il nulla o quasi. Dietro la svolta di Firenze c'è anche una scelta tattica ben precisa di Sarri, che ha deciso di accentrarlo maggiormente, in quello che da 4-3-3 è diventato un 4-2-3-1. Agendo da seconda punta dietro Krstovic, CDK ne ha beneficiato ed è riuscito a sbloccarsi, scacciando via certi fantasmi e l'idea che forse dovesse essere ceduto in estate.