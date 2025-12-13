TMW
L'Atalanta vince la partita ma perde Djimsiti: risentimento muscolare per il difensore
Serata importante quella dell'Atalanta che dopo aver battuto il Chelsea in Champions League conquista 3 punti importanti anche in campionato battendo per 2-1 il Cagliari. Non solo notizie positive però per Palladino, che perde per infortunio un elemento importante per la sua difesa.
Nel corso del secondo tempo, infatti, si fa male Berat Djimsiti: al minuto 55', il centrale albanese è costretto ad abbandonare il campo e viene sostituito da Ahanor. Come raccolto da TMW, si tratta di un risentimento muscolare al flessore destro. Da monitorare, dunque, le sue condizioni nei prossimi giorni in vista degli ultimi impegni della Dea nei 2025.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
