Atalanta, che gioia per Djimsiti: premiato come miglior calciatore albanese dell'anno

Berat Djimsiti è il calciatore albanese dell’anno 2025. Un riconoscimento prestigioso, assegnato dalla Federazione albanese, che certifica un’annata di altissimo livello per il difensore dell’Atalanta, ormai punto di riferimento assoluto tanto a Bergamo quanto in nazionale. Un premio meritato per continuità, rendimento e leadership.

Djimsiti è stato uno dei pilastri della Dea in un 2025 ricco di impegni. Titolare inamovibile con Gasperini, si è confermato tale anche nel passaggio di testimone in panchina, prima con Juric a inizio stagione e ora con Palladino. In totale sono 21 le presenze stagionali tra tutte le competizioni, impreziosite da un gol e da prestazioni sempre affidabili, fatte di letture puntuali, solidità e personalità.

Al momento Djimsiti è fermo ai box. Nell'ultima partita contro il Cagliari, al 55’, l'ex Avellino è stato costretto a lasciare il campo per un risentimento muscolare al flessore destro. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Un intoppo fisico che non scalfisce un’annata da protagonista assoluto. L’Albania applaude il suo leader, l’Atalanta si affida ancora a Djimsiti