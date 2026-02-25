Atalanta e Juventus a caccia dell'impresa, Bologna e Fiorentina tranquille: le top news delle 18

Atalanta pronta a scendere in campo alla New Balance Arena contro il Borussia Dortmund, nel match che prenderà il via alle 18.45. I bergamaschi devono compiere l'impresa rimontando i gialloneri vittoriosi per 2-0 nell'andata al Signal Iduna Park all'andata. Alle 21 spazio alla Juventus, a caccia di un'altra impresa dopo il ko per 5-2 all'andata contro il Galatasaray, con Spalletti che ha recuperato sia Bremer che Yildiz.

Le speranze italiane per le coppe europee restano attaccate anche a Bologna e Fiorentina, con la Roma unica già qualificata agli ottavi di finale. Per i rossoblù hanno parlato mister Vincenzo Italiano e Nadir Zortea, che domani contro il Brann potrebbe essere schierato a sinistra visti gli infortuni di Lykogiannis e Miranda, out 3 settimane per un problema muscolare. In casa Fiorentina vigilia affidata alle parole di Paolo Vanoli e Roberto Piccoli, con l'attaccante che dovrebbe far rifiatare Kean nella sfida di domani contro lo Jagiellonia visto anche che si partirà dal 3-0 dei viola nell'andata in Polonia.

Chiusura con una delle polemiche degli ultimi giorni: la UEFA ha infatti confermato la squalifica per Gianluca Prestianni, giocatore del Benfica al centro della polemica pubblica dopo le offese di stampo razzista a Vinicius nel corso dell'andata fra i portoghesi ed il Real Madrid, altra sfida di serata in Champions League.