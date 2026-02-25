De Biaggio, collaboratore di Runjaic: "Sfortunati e discontinui, ma l'Udinese ha qualità"

Matteo De Biaggio, nello staff di Kosta Runjaic all'Udinese come collaboratore tecnico, è stato intervistato dall'emittente TV12. Le sue riflessioni iniziano sul come ripartire dopo tre sconfitte di fila: "Riguardando la partita e cercando il perché di uno specifico comportamento tecnico-tattico, che può derivare da un infortunio o dalla preparazione dell’avversario".

In parte, secondo De Biaggio, incidono anche elementi esterni ben poco controllabili: "In questo momento siamo anche un po’ sfortunati ma siamo anche discontinui, perché vinciamo col Napoli e poi perdiamo con la Fiorentina, vinciamo con la Roma e Verona ma poi subiamo tre sconfitte. Discontinuità nasce da gruppo squadra, molti esordienti, ma anche da infortuni come quello di Davis o Solet. Speriamo di mettere nuovamente la nave nella giusta direzione".

L'Udinese comunque può contare su un organico di valore. Così dice almeno il collaboratore di Runjaic, De Biaggio: "La squadra ha qualità importanti, è stata costruita con logica. Può mettere in difficoltà ogni avversario, questo momento negativo ci porta fuori strada. Ha qualità con determinati giocatori in campo, anche se è oggettivo che nell’ultimo terzo di campo stia ottenendo poco. Atta sta rendendo di meno? Le squadre si sono adattate, lo aggrediscono molto di più".

In conclusione, De Biaggio non può che riporre completa fiducia nell'operato del suo 'capo' Runjaic: "Ogni domenica vuole dare la propria impronta e provare a vincere, ma tutte le squadre hanno un momento negativo durante la stagione. Dobbiamo recuperare con il lavoro sul campo, ma la reazione è stata importante: alcuni leader dello spogliatoio hanno detto “abbiamo perso, ma si è visto qualcosa di meglio, dobbiamo continuare a dare il meglio perché quello che è fatto non si può cambiare, ma dobbiamo pensare al futuro".