Atalanta, Hien: "Per me è fallo di Hojlund. Mi ha tenuto le braccia e se non cado prendo la palla"

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha parlato a DAZN dopo la sfida contro il Napoli. Queste le sue parole sul contatto con Hojlund: "Secondo me è fallo. Non mi piace parlare di queste cose dopo la partita, però mi è stato chiesto e secondo me non è fallo, lui ha tenuto le mia braccia e se non vado a terra, io prendo questa palla".

Ce lo racconti il duello con Hojlund?

"E' sempre difficile giocare contro questi attaccanti che sono veramente forti. È un giocatore che può andare in profondità può andare incontro, quindi è un po' più difficile, però secondo me io ho fatto una buona partita, ho dato il massimo. Il mister ci ha sempre dato tanta fiducia, anche dopo le sconfitte che è sempre dura, è una dimostrazione di forza nel nostro gruppo".