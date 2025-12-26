Atalanta-Inter e il "fattore casa" della Dea. Nel 2009 un 3-1 che entrò nella storia

Quattro vittorie nelle prime quattro gare casalinghe per Raffaele Palladino all'Atalanta: una statistica tanto decisiva quanto tradizionalista considerando che tra le mura amiche la Dea ha sempre costruito i suoi traguardi, indipendentemente dall'avversario: anche nei confronti di chi di lì a poco avrebbe vinto tutto tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Un contesto che l'Atalanta visse contro l'Inter (che affronterà domenica) nel lontano 2008/2009.

Gennaio 2009, l'Atalanta di Gigi Delneri si sta dimostrando un blocco competitivo e stabilmente nella TOP 10 della Serie A soprattutto grazie alla coppia offensiva Floccari-Doni. Qualche difficoltà in trasferta, ma in casa la Dea non conosce limiti tra gioco e risultati: fino ad allora soltanto Juve, Milan e Lecce riuscirono a non far vincere la Dea. Dall'altra parte arriva a Bergamo l'Inter di Mourinho e Ibrahimovic che sembra non avere rivali in campionato.

Tuttavia è la squadra bergamasca a prendere subito le redini della gara. Dopo 20 minuti Sergio Floccari con una girata batte Julio Cesar, ma è solo l'inizio di un primo tempo dominante. Poco dopo, punizione per l'Atalanta con Doni che calcia e una deviazione di Ibrahimovic con la mano permette alla palla di entrare in rete, e verso la fine Valdes dalla sinistra crossa per la stessa dello stesso Cristiano: 3-0 dell'Atalanta contro la capolista nell'apoteosi dell'ex stadio Atleti Azzurri d'Italia dove la pioggia circondava gli spalti, ai tempi, scoperti.

Nella ripresa la musica non cambia, con l'Atalanta che colpisce addirittura un palo con Diego De Ascentis sfiorando il poker. L'Inter si dimostra confusa e macchinosa dove non riesce mai ad incidere, se non all'ultimo con il goal di Ibrahimovic. Una vittoria importante per l'Atalanta che chiude bene il girone d'andata, sottolineando la sua competitività in casa. Riuscirà Palladino a replicare contro i nerazzurri di Chivu? Appuntamento a domenica.