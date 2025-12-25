Le seconde squadre al giro di boa. Bene l'Inter, Juve in affanno. Atalanta, che Vavassori!

Il girone d’andata di Serie C ha offerto spunti interessanti sul fronte delle seconde squadre. Inter, Juventus e Atalanta hanno affrontato la prima metà di stagione in contesti e gironi profondamente diversi, con risultati e sensazioni altrettanto differenti. Tra conferme, difficoltà di adattamento e singole individualità già pronte al salto, ecco il bilancio delle tre formazioni B al giro di boa del campionato.

Girone A - Inter U23

La prima, storica, stagione della società nerazzurra come protagonista del progetto seconde squadre ha visto finora un rendimento molto positivo. Affidata ad un tecnico esperto della categoria, ovvero Stefano Vecchi che alcune stagioni or sono ottenne risultati importanti al timone della Primavera, la formazione dei baby nerazzurri ha chiuso il girone d'andata con 27 punti ottenuti, piazzandosi nel cuore della zona playoff. Le quattro big del girone (Vicenza, Lecco, Union Brescia e Cittadella) sono staccate, ma l'obiettivo di proseguire il percorso fino alla roulette russa di fine torneo sembra ben instradato, nonostante la totale inesperienza nella categoria di molti effettivi. Menzione d'onore per Matteo Spinaccè, centravanti classe 2006 capocannoniere con 5 reti, e Luka Topalovic, centrocampista sloveno, vero e proprio motore della squadra.

Girone B - Juventus Next Gen

Complice la presenza di altre due formazioni B e un regolamento che prevede un costante cambio di girone, la formazione di Massimo Brambilla dopo un'annata vissuta nel Girone C è tornata in quello centrale. I 21 punti ottenuti al giro di boa della stagione dimostrano sia il forte equilibrio che regna nel torneo che le difficoltà a trovare continuità di rendimento dei baby bianconeri. La zona playoff, infatti, dista appena 2 punti, ma con due sole vittorie nelle ultime 10 giornate (4 i pareggi e altrettante le sconfitte) il cambio di marcia risulta essere più difficile del previsto. I soli 19 gol segnati ne sono un'ulteriore dimostrazione, soprattutto se il capocannoniere della squadra di professione fa il terzino sinistro (David Puszka). La sensazione è che serva qualcosa in più per la seconda parte della stagione. Magari dalla sessione di gennaio di calciomercato.

Girone C - Atalanta U23

Prima avventura nel girone del sud Italia per la Dea. Un torneo totalmente diverso dagli altri due della Serie C, soprattutto sul piano ambientale. Tanto che la classifica, con 22 punti in 19 giornate, risente dell'unico successo in esterna raccolto finora. Giocare a Catania, Salerno, Benevento, Cosenza, Foggia e Crotone, giusto per citarne alcune, non è lo stesso che presentarsi su molti dei campi del Girone A. Da aggiungere anche l'esordio in terza serie del tecnico Salvatore Bocchetti come dato da prendere in considerazione. Applausi a scena aperta, invece, per il vero protagonista in campo: Dominic Vavassori. Con otto gol e tre assist il numero 99 nerazzurro sembra già pronto al salto di categoria.