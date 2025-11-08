Live TMW Atalanta, Juric: "Lookman? Tutto risolto dopo Marsiglia. Ora serve continuità"

Premi F5 per aggiornare la diretta della conferenza

13:10 – Atalanta-Sassuolo vede i nerazzurri inseguire una vittoria che in campionato manca dal 21 settembre. Ivan Juric presenta così la gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A in programma domani. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. Inizio alle 13:30.

13:30 - Comincia la conferenza stampa di Ivan Juric

Contro il Marsiglia è stato gestito bene il possesso palla: può essere uno spunto importante per le prossime gare?

"Ti devi sempre comportare bene in entrambe le fasi, e ora bisogna continuare così: situazione già vista anche nelle precedenti partite, dove è mancato solo il risultato".

Come si affronta una squadra come il Sassuolo viste le partite precedenti della Dea?

"Contro la Lazio abbiamo giocato la nostra miglior partita. Il Sassuolo davanti ha qualità tra attaccanti e centrocampisti: mi vengono in mente Berardi, Laurenté e Pinamonti. Loro tendono a pressarti molto e non dobbiamo abbassare la guardia".

Marsiglia può essere stata una grande svolta anche per il campionato?

"Ci sono tante partite dove bisogna resettare e magari migliorare per il futuro. A Marsiglia i ragazzi si sono comportati bene: dobbiamo credere in quello che facciamo, migliorando soprattutto sotto il profilo della mentalità e ovviamente della precisione".

Come sta Scamacca?

"A Udine ha giocato titolare. Rimango dell'idea che da sempre il massimo: sicuramente domani potrebbe giocare sia dall'inizio che a gara in corso, ma la priorità è che si faccia trovare pronto".

Giusto dire che è più importante la gara contro il Sassuolo rispetto a quella che è stata Marsiglia?

"No, con il Marsiglia era importante anche per concretizzare quello che non siamo riusciti a fare prima. Abbiamo migliorato molto la nostra classifica, ma ora serve ritornare a vincere anche in campionato".

Com'è la situazione Lookman?

"Tutto risolto, sono cose che succedono in campo. Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano anche la squadra ad essere più unita di prima: con Marco mi sono avvicinato umanamente dopo quello che è successo a Cremona. Il ragazzo si sta allenando bene e sono fiducioso".

TMW - Quanto è fondamentale sulla fascia destra l'impronta di Bellanova vista la grande prestazione di Marsiglia?

"Molto. E' un ragazzo che sta migliorando dopo l'infortunio, sta dando una grande mano sia in fase offensiva che in quella difensiva. Peccato per l'assist annullato, ma voglio credere molto in Raoul per quello che sta dimostrando in campo. Spero continui a migliorare".

Come si spiega la troppa altalena di prestazioni nonostante la qualità della squadra?

"Si tratta di scienza. Capita di vedere grandi partite così come delle gare "no", come per esempio a Udine dove siamo calati in tutto. Chiaro che quando non siamo al 100% riscontriamo delle difficoltà, però è un problema che non riguarda solo l'Atalanta, ma anche quelle squadre che come noi giocano le coppe".

Samardzic giocherà titolare domani contro il Sassuolo?

"Non è facile indovinare la scelta giusta visti gli attaccanti di qualità che ci sono. Certe volte si usa l'istinto, però fare quello che ha fatto lui è sicuramente un segnale molto importante: vedo un Lazar che non ha paura, imponendosi con personalità. Dal primo giorno si allena molto forte e voglio tenerlo in considerazione anche per domani".

Quanta voglia c'è di risalire la classifica vista la vittoria a Marsiglia?

"La squadra mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Noto un'Atalanta che ha fame e grande voglia di fare la differenza, ma sicuramente Marsiglia ha dato una grande consapevolezza".

Atalanta-Sassuolo partita decisiva per la Champions?

"No, poi è chiaro che se non vinci si guarda sempre il lato negativo. Sicuramente siamo in ritardo per la Champions visto il distacco attuale, e vogliamo vincere per risalire la classifica e ovviamente lottare per i piani alti".

Quanto sarà importante tenere alta l'asticella della motivazione?

"Molto. Non dobbiamo dimenticare che il Sassuolo è una squadra di quantità, ma soprattutto di qualità tra attacco e centrocampo. Penso che l'Atalanta affronterà la gara di domani nella maniera migliore possibile".

Come giudica la squadra sul gioco e cosa pensa di Krstovic?

"A Nikola gli manca solo il goal: a Marsiglia ha fatto una grande partita di sostanza, considerando che lui ha sempre voglia di aiutare la squadra. Sul gioco penso che l'Atalanta abbia sempre giocato bene al di là di qualche partita no".

13:49 - Termina qui la conferenza stampa di Juric