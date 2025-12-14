Atalanta, Palladino: "Vittoria di carattere e personalità". E si complimenta con la squadra

L’Atalanta dimostra di saper vincere, convincere e soffrire anche entro i confini italiani, non solo nelle notti europee. È questo il messaggio che arriva dal successo contro il Cagliari, maturato nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. Una gara tutt’altro che semplice, affrontata dai nerazzurri con grande continuità di uomini e idee e con un successo utile alla risalita.

All’indomani della vittoria, Palladino ha voluto celebrare il successo sui social: “Una vittoria di carattere e personalità. Bravi ragazzi!”, il messaggio pubblicato su Instagram, a testimonianza dello spirito mostrato dalla squadra.