Atalanta, Palladino: "Vittoria di carattere e personalità". E si complimenta con la squadra
L’Atalanta dimostra di saper vincere, convincere e soffrire anche entro i confini italiani, non solo nelle notti europee. È questo il messaggio che arriva dal successo contro il Cagliari, maturato nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. Una gara tutt’altro che semplice, affrontata dai nerazzurri con grande continuità di uomini e idee e con un successo utile alla risalita.
All’indomani della vittoria, Palladino ha voluto celebrare il successo sui social: “Una vittoria di carattere e personalità. Bravi ragazzi!”, il messaggio pubblicato su Instagram, a testimonianza dello spirito mostrato dalla squadra.
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
