Atalanta-Lazio, il 100° goal di Cristiano Doni con la maglia nerazzurra nel 2010
Come ha sottolineato Ivan Juric ieri in conferenza stampa, Atalanta-Lazio non è mai una partita scontata dove negli anni è accaduto di tutto: polemiche, goleade e anche qualche record entrato nella storia, figuriamoci per un giocatore che raggiunge i 100 goal con la maglia nerazzurra. Fatto accaduto 15 anni fa, dove quella sfida entrò nella storia all’insegna di un grande capitano atalantino: Cristiano Doni.
Stagione 2009/2010. L’Atalanta arriva al giro di boa dopo un girone d’andata al di sotto delle aspettative. Dopo l’addio di Gregucci dopo aver collezionato 4 sconfitte nelle prime 4 gare, arriva Antonio Conte: mister che da condottiero si trasforma presto in allenatore contestato, non solo per i risultati (che avevano portato la Dea in zona retrocessione), ma anche per l’esclusione proprio di Cristiano Doni. La lite seguita alla sconfitta contro il Livorno sancì un crollo di tutto l’ambiente nerazzurro. Nel mezzo contestazioni, le dimissioni di Antonio e infine il ritorno in panchina di Bortolo Mutti, a undici anni dalla sua ultima esperienza a Bergamo: non esitando a rimettere Cristiano al centro del progetto.
Il 26 gennaio, l’Atalanta affronta la Lazio in casa. La squadra non solo ritrova la vittoria, ma soprattutto quei gol che mancavano da tempo. Cristiano Doni è il migliore in campo: firma una doppietta che gli consente di raggiungere quota 100 gol con la maglia nerazzurra dove viene abbracciato dalla sua Curva. A chiudere i giochi ci pensa Simone Padoin con un grande destro telecomandato: 3-0 per una Dea che, nonostante a fine stagione retrocederà in Serie B, scrisse una delle più belle pagine della sua storia.
