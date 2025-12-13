Maresca dimentica l'Atalanta: "Le ultime 48 ore le peggiori da quando sono al Chelsea"

Il Chelsea volta pagina dopo la sconfitta subita contro l'Atalanta in Champions League ed in generale dopo 4 partite consecutive senza vittorie (due pareggi contro Arsenal e Bournemouth, un altro ko contro il Leeds). Contro l'Everton arriva un 2-0 che vale il quarto posto in Premier League, in attesa degli altri risultati.

Il tecnico Enzo Maresca non nasconde le difficoltà avute dopo il ko contro i bergamaschi: "Le ultime 48 ore sono state le peggiori 48 ore da quando sono arrivato al Chelsea", le sue parole in conferenza stampa. "Ho avuto la sensazione che molte persone non ci sostenessero dopo la partita con l'Arsenal", ha aggiunto. Interrogato nuovamente sul tema ha ribadito: "La gente non ha sostenuto me e la squadra". Alla domanda se fosse per un problema interno o per qualcosa con i tifosi del Chelsea, ha detto: “In generale. Amo i tifosi e sono molto felice dei tifosi".

Insomma, messaggio che evidentemente era riferito alla tifoseria, ma senza la volontà di creare un caso. Non solo dopo il ko contro l'Atalanta, ma in generale nel periodo di difficoltà non ha percepito il sostegno da parte del suo pubblico".

Intanto Reece James ha giocato tre partite consecutive per 90 minuti per la prima volta dal 2023. Al riguardo Maresca ha aggiunto: "Sta migliorando sempre di più. È una bella sensazione per noi. È un giocatore importante per la nostra squadra".