Carnesecchi: "Non dobbiamo sottovalutare il Pafos, servirà lo spirito atalantino"

Alla vigilia dell'esordio in Conference League contro il Pafos, Marco Carnesecchi ha parlato ai canali ufficiali dell'Atalanta, presentando le insidie della sfida e le aspettative della squadra nerazzurra.

Marco Carnesecchi, domani l'esordio in Conference League: con quale spirito affrontate il Pafos?

"Credo che la risposta sia semplice: con lo spirito atalantino. Abbiamo bisogno di fare una grande prestazione, per portare tutti dalla nostra parte e dimostrare innanzitutto a noi stessi che è iniziato anche il percorso europeo. L'unica cosa che non dobbiamo fare è sottovalutare la partita, perché sarà molto insidiosa e potrebbe nascondere diverse difficoltà. Cercheremo di disputare la miglior gara possibile per cominciare questo cammino nel modo giusto".

Quali aspetti del Pafos dovrete tenere maggiormente in considerazione, considerando che in questa competizione nessuna partita è scontata?

"Sicuramente il Pafos è una squadra pericolosa e molto fisica. Dovremo essere pronti sotto questo aspetto e poi mettere in campo le nostre qualità per crearle dei problemi, soprattutto in fase offensiva, dove magari gli avversari possono soffrire un po' di più".

Possesso, pazienza, ripartenze e transizioni: servirà una partita completa sotto ogni punto di vista?

"Certamente. Domani sarà una partita completa, con momenti in cui attaccheremo e dovremo essere bravi a schiacciare gli avversari. Ci saranno anche fasi in cui dovremo abbassarci, come abbiamo fatto contro il Venezia, e difendere la nostra metà campo. Dovremo essere pronti sia a giocare una partita in cui riusciremo a imporre il nostro ritmo, sia ad affrontare momenti di sofferenza, anche con l'aiuto dello stadio".

Quali sono le sensazioni alla vigilia di questo esordio europeo?

"Sono belle, bellissime. Mentre venivo in macchina verso il campo ero molto felice e ho messo la musica a tutto volume. Non vedo l'ora che arrivi domani sera per tornare a giocare di giovedì. È una cosa fantastica".