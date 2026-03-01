Live TMW Atalanta, Musah: "Delusi per la sconfitta. In 10 è stato difficile penetrare la loro difesa"

17.20 - È terminata Sassuolo-Atalanta, sfida della 27ª giornata di Serie A. In sala stampa interviene Yunus Musah, giocatore dei nerazzurri, per commentare l'esito della partita del Mapei Stadium. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta grazie alla presenza del nostro inviato a Reggio Emilia.

Cosa vi siete detti dopo la partita?

"Siamo delusi perché abbiamo perso, volevamo venire qui e vincere, purtroppo non è stato così. Abbiamo avuto un bel percorso sin qui, non dobbiamo farci abbattere da questa sconfitta".

Rimanere in 10 paradossalmente vi ha quasi svantaggiato, forse perché non avete potuto fare la partita che avete preparato...

"Sì, la penso così, abbiamo preparato bene la partita in 11 contro 11, ovviamente devi aspettarti tutto nel calcio ma in 11 erano più aperti, si poteva giocare meglio, in 10 non è stato facile penetrare la loro difficile, è stato complicato".

Ti senti parte del gruppo?

"Siamo un gruppo forte perché penso che c'è chi gioca dall'inizio o chi entra in panchina sono tutti forti. Io vedo tutti gli allenamenti e non mi sorprende quando vedo delle cose. Abbiamo un gruppo molto forte, tutti possono partecipare e aiutare la squadra".

