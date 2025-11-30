Un dato statistico preoccupa la Fiorentina e l'Hellas Verona: il presagio dice retrocessione
Altra battuta d'arresto per la Fiorentina, che esce sconfitta dal confronto sul campo dell'Atalanta allenata dall'ex Palladino e si conferma incapace di vincere in questa Serie A, rimanendo alla pari con l'Hellas Verona all'ultimo posto della classifica. Una situazione particolarmente preoccupante per entrambe le squadre, visto che attualmente la zona salvezza dista 5 punti ed è quindi necessaria un'immediata inversione di tendenza.
Non solo questo, a rendere ancora più scuro il contorno c'è anche un dato statistico che racconta di come nessuna squadra nella storia della Serie A sia riuscita a salvarsi dopo non essere riuscita a vincere per le prime 13 giornate. Per Fiorentina ed Hellas Verona, dunque, c'è anche quest'ulteriore presagio negativo con il quale dover fare i conti, oltre ad una situazione legata al presente già particolarmente difficile.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Atalanta-Fiorentina, quando mancano alla conclusione due partite (Roma-Napoli e Bologna-Cremonese).
Milan 28 punti (13 partite giocate)
Roma 27 (12)
Inter 27 (13)
Napoli 25 (12)
Bologna 24 (12)
Como 24 (13)
Juventus 23 (13)
Lazio 18 (13)
Udinese 18 (13)
Sassuolo 17 (13)
Atalanta 16 (13)
Cremonese 14 (12)
Torino 14 (13)
Lecce 13 (13)
Cagliari 11 (13)
Genoa 11 (13)
Parma 11 (13)
Pisa 10 (13)
Fiorentina 6 (13)
Hellas Verona 6 (13)