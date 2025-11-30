Live TMW Fiorentina, Ranieri: "I tifosi ci hanno caricato. Lotteremo per salvarci"

Luca Ranieri, calciatore della Fiorentina, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore viola presso lo stadio di Bergamo.

20:59 - Comincia la conferenza stampa

Cosa ne pensa del discorso a fine partita?

"Ci ha caricato molto il confronto con i tifosi. Edin Dzeko ha fatto bene a dire queste cose: dobbiamo risalire e serve anche il sostegno dei nostri tifosi".

Giusto dire che la Fiorentina è padrona del proprio destino?

"Certo che si. Siamo consapevoli della situazione in cui siamo: giusto anche aver paura per mantenere gli occhi ben aperti. Dobbiamo risollevarci tutti insieme e la Fiorentina deve lottare su ogni pallone".

Come vive questa situazione da capitano della Fiorentina?

"Mi ha fatto piacere che il mister riponga molta fiducia in me. Una situazione che fa male a tutta la squadra, ma al tempo stesso serve crescere tutti insieme. Stasera abbiamo fatto una bella partita, ma non basta: già questa settimana lotteremo per vincere".

21:02 - Finisce la conferenza stampa di Ranieri