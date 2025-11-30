Neres è on fire e trova un altro gol: il Napoli si porta in vantaggio a Roma
A dieci minuti dalla fine del primo tempo il Napoli si porta in vantaggio grazie alla rete di David Neres. Contropiede letale della squadra di Conte: l'attaccante brasiliano dialoga in velocità con Hojlund e batte in uscita Svilar. Check del VAR per verificare la regolarità del gol: tutto buono, due minuti dopo gol confermato. 0-1 all'Olimpico.
