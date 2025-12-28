Napoli, De Laurentiis: "Bravi Conte e i ragazzi". Poi la stilettata al commento Sky

Il Napoli si rimette in carreggiata lontano dal Maradona e archivia una statistica pesante: sette sconfitte nelle ultime nove trasferte. Allo Stadio Giovanni Zini va in scena la squadra “versione Supercoppa”, la stessa capace di piegare Milan e Bologna in Arabia Saudita. Cambia però il protagonista. Se non è la serata di Neres, a prendersi la copertina è Rasmus Hojlund, che con una doppietta firma i tre punti contro una Cremonese sempre in partita.

La squadra di Antonio Conte torna a vincere in campionato dopo il ko di Udine, mostrando solidità e cinismo nei momenti chiave. L’ex Manchester United colpisce da vero centravanti d’area, capitalizzando le occasioni create e indirizzando una partita rimasta aperta fino all’ultimo. Per i grigiorossi di Nicola, ancora una volta, arriva lo stop casalingo contro una big. Ma il segnale più importante è per gli azzurri: la trasferta non fa più paura.

Al termine del match, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha commentato a mezzo social il successo della sua squadra, non facendo mancare una stilettata nei confronti della telecronaca Sky: "Continua la striscia positiva. Bravo Conte, bravi i ragazzi. Mi sono molto “divertito” con il commento di Sky… Forza Napoli Sempre!