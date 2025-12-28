Il Barcellona conquista Dubai: Flick miglior tecnico. Rivalsa Raphinha, re della Liga

In questi minuti a Dubai si sta consumando la cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards, evento che chiude ufficialmente il calendario 2025 dei grandi riconoscimenti calcistici mondiali. Hansi Flick e Raphinha, rispettivamente allenatore ed esterno d'attacco del Barcellona, sono stati premiati con il riconoscimento di miglior tecnico e miglior giocatore dell’anno della Liga spagnola ai LaLiga Awards, durante il gala dei Globe Soccer Awards, a giudizio della stagione 2024-25.

Joan Laporta, presidente del club catalano, ha ritirato il premio per l’allenatore tedesco subito dopo aver ricevuto quello per il miglior club dell’anno, anch’esso assegnato dalla LALIGA. "È un professionista e applica la disciplina con rispetto. È un privilegio averlo come allenatore, insieme a Deco e ai suoi collaboratori che stanno lavorando molto bene. La chiave del suo successo è la capacità di adattarsi all’interno del club. Il lavoro di tutto lo staff è incredibile", ha dichiarato.

Raphinha invece, dopo una serie di delusioni maturate in questo 2025 per la posizione al Pallone d'Oro e non solo, strappa un attimo di gloria: "Grazie per questo riconoscimento speciale. Significa molto vedere apprezzato il mio lavoro e quello della squadra. Questo premio appartiene ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico, alla mia famiglia e a tutti i tifosi del Barça. Indossare questa maglia e difendere questi colori è indimenticabile. Grazie alla Liga, al Barça e a tutti per il supporto".