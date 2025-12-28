Napoli, Hojlund: "Tre punti importanti. Il mio prime? Ogni stagione ha la sua storia"

L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 0-2 e valevole per la 17^ giornata di Serie A.

Avevi mai fatto doppietta di destro?

"Certo, non succede molto spesso. Tre punti importanti da portare a Napoli".

Ti senti nel tuo momento migliore della carriera?

"Ogni stagione ha la sua storia. Adesso sto giocando con giocatori veramente forti, come Politano. Ogni tanto quasi si svaluta, ma è veramente forte".