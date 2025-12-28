Napoli, Hojlund: "Tre punti importanti. Il mio prime? Ogni stagione ha la sua storia"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 0-2 e valevole per la 17^ giornata di Serie A.
Avevi mai fatto doppietta di destro?
"Certo, non succede molto spesso. Tre punti importanti da portare a Napoli".
Ti senti nel tuo momento migliore della carriera?
"Ogni stagione ha la sua storia. Adesso sto giocando con giocatori veramente forti, come Politano. Ogni tanto quasi si svaluta, ma è veramente forte".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia