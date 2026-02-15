Atalanta, Palladino: "C'è entusiasmo e autostima ma non abbiamo ancora fatto niente"

Dopo il successo in casa della Lazio, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha commentato ai canali ufficiali del club: "Una bellissima soddisfazione. Abbiamo giocato contro una squadra forte, in salute, allenata benissimo e con degli ottimi calciatori. Venire all'Olimpico e vincere dà tanta consapevolezza. Mi è piaciuta la squadra perché ha avuto tanta mentalità. La partita è stata equilibrata, nei primi venti minuti abbiamo sofferto un po' ma poi dopo siamo venuti fuori e siamo stati bravi e cinici a fare gol. Siamo molto felici".

Prosegue la scalata in classifica.

"Per noi è una scalata. Siamo risaliti dal 13° al sesto posto, abbiamo ottenuto tanti risultati positivi. C'è entusiasmo ed autostima, dobbiamo continuare così perché non abbiamo ancora fatto niente. Bisogna continuare a scalare e rimanere umili. Chi gioca dà il massimo per la maglia e dobbiamo continuare così".