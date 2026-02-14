Atalanta, Palladino: "Ai ragazzi tirerò le orecchie. Ecco perché ho tolto Ahanor e Scalvini"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Dazn: "I ragazzi hanno ambizione, consapevolezza nei propri mezzi, però tirerò le orecchie a chi di dovere perchè non abbiamo fatto ancora nulla. La Lazio è una squadra forte, in salute e con un bravissimo allenatore, ce la siamo giocata nonostante la Lazio abbia fatto meglio di noi nella prima parte. Queste vittorie ti danno consapevolezza. I nostri principi di gioco sono chiari, accettare i duelli uno contro uno correndo dei rischi. La Lazio gioca a due tocchi con palla alla profondità, con Maldini che ha fatto un'ottima partita. Ci sono anche dei vantaggi perchè quando recuperi palla puoi mettere in difficoltà gli avversari come successo. Dobbiamo recuperare le energie ora er la gara con il Borussia

Il livello di questa rosa è alto per reggere le competizioni in questa maniera?

"Il livello è altissimo. Come dicevo prima: non credo nel turnover, ho solo giocatori forti. Oggi ho sostituito Ahanor non per demeriti ma perchè era ammonito, esattamente come con Scalvini".

Grande personalità questa squadra come quella di Ederson nel tirare il rigore?

"Ederson ha avuto tante occasioni per fare gol. Lo staff assegna sempre tre rigoristi e, in assenza di Scamacca e De Katelaere era lui il terzo".