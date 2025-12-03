Live TMW Atalanta, Palladino: "Vogliamo vincere la Coppa Italia. De Ketelaere? Straordinario"

16:55 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Genoa nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

17:33 - Comincia la conferenza di Palladino

Come si spiega il turnover di oggi?

"Io non credo nel turnover: valuto in base a chi sta più in forma. Ho cambiato la catena di sinistra volendo puntare su Zalewski e Kolasinac, oltre a Sulemana nonostante l'infortunio. In queste 4 partite tutti hanno trovato spazio: per me è importante questa cosa per fare gruppo".

Ha notato dei miglioramenti anche sui duelli aerei?

"Eravamo ultimi per duelli vinti e recupero palla in zone alte. Volevo abbattere questo dato negativo, e penso che possiamo fare ancora meglio. Difendere bene, attaccare bene: tutta la squadra è sempre pronta a tutto".

Quanto è stato importante il trio Pasalic-De Roon-Djimsiti".

"Mi stanno dando una grande mano e sono tutti ragazzi molto seri: mi hanno dato un sostegno sia tecnico che umano come tutta la squadra. Poi è chiaro che dietro una grande squadra c'è sempre anche una grande società: posso solo che ringraziare la proprietà per l'enorme fiducia".

Cosa ne pensa del rendimento di Scamacca?

"Per un calciatore che viene da un brutto infortunio, c'è sempre il bisogno di lavorare molto non solo in partita, ma anche negli allenamenti. Sta migliorando molto sotto il profilo dell'intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina sulle gambe, e per noi è fondamentale un giocatore come lui".

Quanto sta migliorando De Ketelaere come leader?

"E' un ragazzo straordinario: deve essere libero di trovare gli spazi giusti. Charles è un grande leader in campo, vuole sempre giocare. Io cerco sempre di dargli una mano mettendolo sempre al centro del gioco, e lui ha una qualità incredibile: sta facendo anche una fase difensiva fantastica. Lui, così come gli attaccanti, stanno facendo un grande lavoro":

Cosa manca a Daniel Maldini?

"Deve mettere intensità negli allenamenti, ma è un ragazzo che ha bisogno di minutaggio e fiducia perché è un giocatore che ci può dare una grande mano. Io Daniel lo conosco molto bene e ho voluto dargli questa occasione che lui però deve sfruttare: peccato perché oggi poteva sicuramente fare goal".

Che Atalanta ha visto in questi giorni?

"Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona e queste vittorie aiutano tale processo di crescita".

Come giudica Kolasinac?

"Fantastico. Ha fatto un grande lavoro durante la settimana e ci ha messo del suo per ritornare a pieno regime: siamo felici di averlo ritrovato perché per noi è importante così come tutta la difesa. Ho bisogno di recuperare Scalvini, mi dispiace aver perso Sulemana: abbiamo tante partite e serve tutta la rosa a disposizione".

Quanto vuole vincere questa Coppa Italia?

"Molto. Noi vogliamo vincere la Coppa Italia e arrivare fino in fondo: obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo".

Come ha trovato Bernasconi?

"Lui è un ragazzo molto serio che si sta impegnando ogni giorno negli allenamenti: credo molto in lui. Ha trovato poco spazio, ma sto cercando di darlo a lui come a tutti. Come sono contento di Bernasconi, lo sono anche di Ahanor che oggi ha fatto goal".

Quanto conta la crescita sulle fasce?

"Tanto. La mia idea di gioco ha sempre portato grandi frutti su quella parte del campo: tutti stanno facendo un grande lavoro. Abbiamo portato molte palle-goal grazie anche alle fasce laterali. Hanno prodotto anche una buona fase difensiva: sono molto soddisfatto".

17:45 - Termina la conferenza stampa di Palladino