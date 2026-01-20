Atalanta, Palladino: "Il format della Champions è avvincente, ma non dobbiamo fare calcoli"

"Si riparte dallo spirito di questi due mesi. La Champions ti da una grande carica agonistica, ma dovrebbe riguardare anche il campionato. Domani abbiamo anche una grande opportunità per fare bene". Parla così Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l'Athletic Club (gara valida per la sesta e penultima giornata della League Phase).

Quota 16 giusta per la qualificazione e le piace il format della Champions?

"Il format nuovo è assai avvincente. Tuttavia non dobbiamo fare calcoli, bensì ragionare partita dopo partita dove possiamo fare qualcosa di unico. Vogliamo fare la storia dell'Atalanta. Affrontiamo una squadra preparata e molto forte: può avere delle assenze o risultati negativi nell'ultimo periodo, ma in Champions i valori possono essere ribaltati. L'Atalanta dovrà fare una grande prestazione e lì i dettagli faranno la differenza".

Quanto è fondamentale rientrare tra le prime otto?

"E' un motivo di orgoglio. Ti permette di lavorare per due settimane con la squadra anche in ottica campionato. Sappiamo che non sarà facile, ma vogliamo mettercela tutta per scrivere la storia".

Cosa si prova a giocare la Champions?

"Siamo felici di giocarla e ci aiuta a migliorarci, ma l'Atalanta è una squadra capace di stare in tre competizioni: noi non vogliamo accontentarci, seppur siamo orgogliosi di giocare la Coppa dei Campioni. Ci aiuta molto nei dettagli perché le altre vanno molto forte: noi dobbiamo dare continuità ai nostri risultati".