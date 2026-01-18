Atalanta, un altro inciampo con una ‘piccola’. Il Corriere di Bergamo: “C’è da riavviare il cuore”

L’edizione odierna del Corriere di Bergamo torna in prima pagina sul pareggio per 1-1 maturato venerdì sera all’Arena Garibaldi tra il Pisa e l’Atalanta. Una partita decisa negli ultimi dieci minuti visto che alla rete di Krstovic realizzata al 83’ ha risposto una manciata di secondi dopo, al 87’, l’ultimo arrivato in casa toscani Rafiu Durosinmi.

E come sottolinea il quotidiano in prima pagina, non è la prima volta che la Dea targata Raffaele Palladino fatica e lascia punti contro lo piccole. Era già capitato contro l’Hellas Verona, quando i nerazzurri vennero battuti al Bentegodi per 3-1 (in quella che fu la prima vittoria in stagione per la formazione gialloblù di Paolo Zanetti).

Anche contro il Genoa, pur beneficiando della superiorità numerica addirittura dal 3’ per la pesantissima espulsione del portiere Leali, l’Atalanta riuscì a vincere solo grazie al gol all’ultimo tuffo, in pieno recupero di secondo tempo, di Hien. La fatica di Palladino contro le piccole era stata manifestata anche la scorsa stagione a Firenze - ko contro Monza, Venezia, Verona - ed è un aspetto su cui lui e la sua squadra dovranno migliorare perché la concorrenza all’Europa è più agguerrita che mai.