Atalanta, Palladino: "Raspadori è un giocatore forte, siamo felici di averlo con noi"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Pisa: "Le insidie che ci sono in Serie A, giochiamo su un campo difficile con tanti tifosi. Sarà una partita di duelli e seconde palle, che abbiamo preparato bene. Vogliamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, però questo non vuol dire nulla: le partite vanno giocate e non sarà semplice perché affrontiamo una squadra con dei valori".

Cosa potrà dare Raspadori?

"Giacomo sta bene, è venuto con grande entusiasmo. Non si è mai allenato con la squadra, a parte ieri che ha fatto un approccio. ma siamo felici di averlo con noi. E' un giocatore forte, ha delle caratteristiche che ci servivano, è un giocatore polivalente che può giocare in diverse posizioni e ci dà tanta qualità e alternative in attacco. Oggi parte dalla panchina, poi vediamo a gara in corso".

C'è un occhio di riguardo alla Champions?

"No, non c'è un occhio alla Champions League, oggi ho fatto dei cambi perché ho ritenuto opportuno farli perché ci sono giocatori che stanno bene: vedi Pasalic che è entrato bene nell'ultima partita facendo gol e Musah si sta allenando alla grande come del resto tutti gli altri. Do valore e importanza al gruppo e ai singoli, quando do l'occasioni dall'inizio o a partita in corso voglio avere delle risposte.