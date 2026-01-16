Pisa-Atalanta 0-0, Gilardino fa esordire Durosinmi: i nerazzurri l'hanno pagato ben 11 milioni
TUTTO mercato WEB
Giacomo Raspadori da una parte e Rafiu Durosinmi dall'altra. Se mister Palladino ha fatto esordire il suo nuovo attaccante al 55', mister Gilardino ha aspettato appena qualche minuto in più per far provare al bomber nigeriano l'ebbrezza di giocare in Serie A. Il classe 2003, acquistato a titolo definitivo dal Viktoria Plzen per circa 11 milioni di euro, ha rilevato Meister al 68' della gara contro l'Atalanta. Il risultato alla Cetinar Arena è ancora fermo sullo 0-0.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile