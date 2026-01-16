Palladino: "Io da giocatore non avrei avuto spazio in quest'Atalanta, c'è tanta qualità davanti"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha presentato a Sky Sport la sfida di questa sera col Pisa. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Non ragioniamo in ottica Champions, ma partita dopo partita. Per noi oggi è fondamentale continuare con le nostre prestazioni e coi risultati, il campionato per noi conta tantissimo. Alla Champions ci pensiamo sì, è vero che mercoledì ci sarà una partita importante, ma lo è anche quella di oggi. Pisa è un campo ostico e il Pisa è una squadra che vuole fare punti. Dobbiamo giocare con la mentalità giusta".

Su cosa si aspetta dalla squadra di Gilardino: "Il Pisa stasera avrà voglia di rivalsa e di riscatto. Nel girone di ritorno avranno ancora più voglia di far punti. Questo è un campionato equilibrato, servirà lo spirito dell'Atalanta vista negli ultimi due mesi. Bisogna avere pazienza e sapere che le partite si possono sbloccare nel primo o nel secondo tempo".

Sulle pressioni dell'Atalanta: "Questa squadra ha sempre avuto pressioni negli ultimi anni, ho ragazzi dalla grande maturità e dai valori umani e tecnici. Le pressioni non ci spaventano, dobbiamo continuare così e giocarcela con tutte".

Se il Palladino giocatore avrebbe spazio in questa Atalanta: "No, perché c'è tanta qualità davanti. Io avevo qualità, ma questi son giocatori che hanno gol, tecnica, fisico, duttilità... Davanti ho tante cose da poter utilizzare oggi".