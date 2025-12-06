Live TMW Atalanta, Palladino: "Rigore? Tocco di mano evidente, avrebbe cambiato la gara"

È terminata la sfida del Bentegodi fra Verona e Atalanta. Il tecnico dei bergamaschi, Raffaele Palladino, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.22 inizia la conferenza stampa.

Come si spiega questa partita?

"Sinceramente non me l'aspettavo. Venivamo da una settimana molto bella con 3 vittorie, è inspiegabile quello che è successo. Non avevo avuto segnali di leggerezza nella preparazione, conoscevamo il Verona. Nono abbiamo capito che partita potesse essere, è stato un brutto primo tempo, abbiamo reagito in ritardo nel secondo tempo. Probabilmente è colpa mia, dovevo far capire che partita doveva essere, ora ci lecchiamo le ferite, umili, testa bassa e pedalare".

Cosa non le è piaciuto? E sull'episodio del terzo gol del Verona, con il rigore non dato all'Atalanta?

Non mi è piaciuto l'approccio, il primo tempo. Nel secondo abbiamo aggiustato qualcosa, ma il Verona ci ha fatto giocare anche sporco. Abbiamo giocato poco, con tante interruzioni. Mi aspettavo uno spirito diverso anche nel secondo tempo. Sull'errore: penso che il VAR sia lì per aiutare e semplificare. Per me è evidente il tocco di mano: potevamo andare sul 2-1, invece 3-0. Un arbitro internazionale, il tocco è evidente. Nel terzo replay si vede benissimo che la tocca, a prescindere che cambi o meno la direzione, come mi hanno detto".

Un giudizio sulla prestazione di Krstovic?

"Abbiamo fatto tutti male, io in primis. I ragazzi devono farsi tutti un esame di coscenza, la Serie A è fatta anche di queste gare, non solo di partite pulite. Questa mazzata ci farà bene".

Come si spiega questi alti e bassi?

"Come dicevo non ho avuto segnali di leggerezza durante la settimana. Parla di alti e bassi, ma io ho visto tanti alti e poi questa gara inspiegabile. La risposta la dobbiamo trovare analizzando la gara per non incappare più in serate del genere".

Ore 22.28 finisce la conferenza stampa