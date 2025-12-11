De Ketelaere candidato come migliori giocatore dell'ultimo turno di Champions
TUTTO mercato WEB
Charles De Ketelaere è candidato dalla UEFA come giocatore della settimana in Champions League. L'attaccante belga è stato protagonista nella sfida vinta dagli orobici contro il Chelsea per 2-1, segnando il gol decisivo.
Gli altri candidati sono Jules Koundé, difensore del Barcellona che con una doppietta di testa ha ribaltato l'Eintracht Francoforte; Oscar Gloukh, numero 10 dell'Ajax che ha colto il primo successo in Champions. Due reti per l'israeliano nella rimonta dei lancieri sul campo del Qarabag. Infine Noni Madueke, autore di una doppietta con l'Arsenal nella trasferta di Brugge.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile