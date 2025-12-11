Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
De Ketelaere candidato come migliori giocatore dell'ultimo turno di Champions

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 10:56Serie A
Gaetano Mocciaro

Charles De Ketelaere è candidato dalla UEFA come giocatore della settimana in Champions League. L'attaccante belga è stato protagonista nella sfida vinta dagli orobici contro il Chelsea per 2-1, segnando il gol decisivo.

Gli altri candidati sono Jules Koundé, difensore del Barcellona che con una doppietta di testa ha ribaltato l'Eintracht Francoforte; Oscar Gloukh, numero 10 dell'Ajax che ha colto il primo successo in Champions. Due reti per l'israeliano nella rimonta dei lancieri sul campo del Qarabag. Infine Noni Madueke, autore di una doppietta con l'Arsenal nella trasferta di Brugge.

