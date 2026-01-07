TMW Atalanta, primo contatto per Ngonge. C'è la Fiorentina, si muove in prestito con diritto di riscatto

L'Atalanta ha mosso un primo passo verso Cyril Ngonge, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Torino. Sedici le presenze in questa stagione, con un gol e un assist, il belga non è riuscito a integrarsi alla perfezione in granata. Per questo sono fitti i contatti per interrompere la sua esperienza e cambiare situazione. A Bergamo hanno un particolare occhio di riguardo per quello che è successo e succede a Verona - basti pensare a Giovane, che piace molto in caso di addio di Maldini - e Ngonge è stato il salvatore fino allo spareggio contro lo Spezia.

Sarebbe, probabilmente, il sostituto di Lazar Samardzic qualora si concretizzasse la cessione. Perché la valutazione è da 20 milioni di euro e per ora non si apre a un prestito con diritto di riscatto. Serbo quindi congelato in attesa di sviluppi a breve giro di posta.

Invece Ngonge piace anche alla Fiorentina. L'operazione si costruirebbe sulla formula del prestito con diritto di riscatto, obbligo a determinate condizioni. Un po' come per Brescianini, i viola potrebbero puntare sul raggiungimento della salvezza, mentre i nerazzurri probabilmente legherebbero la permanenza di Ngonge alla conquista dell'Europa nella prossima annata, ora ancora abbastanza distante ma non impossibile da raggiungere.