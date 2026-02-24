Superare il Bodo vale 20 milioni di euro. Quanto ha incassato l'Inter l'anno scorso dalla UEFA

Senza Lautaro e con la stessa coppia d'attacco di Lecce (Pio Esposito e Thuram), l'Inter stasera a San Siro va caccia della rimonta contro il Bodo/Glimt per centrare gli ottavi di Champions League. Ma non solo. Ribaltare il 3-1 - subito all'andata in Norvegia - significherebbe anche non dover rinunciare a circa... 20 milioni di euro.

Mancato incasso. Dal punto di vista economico, infatti, il passaggio del turno e l'accesso agli ottavi di Champions League porta con sé ovviamente anche un beneficio che non è strettamente legato al campo. L'Inter - in caso di esito negativo - dovrebbe rinunciare a undici milioni della mancata qualificazione al turno successivo e circa nove del maxi-incasso del botteghino di San Siro.

Lo scorso 12 febbraio la UEFA ha pubblicato il proprio report finanziario per la scorsa stagione (2024/2025), con il dettaglio di quanto hanno incassato le varie squadre italiane per i cosiddetti premi partita e di raggiungimento dei traguardi previsti nei tornei. Gli incassi più ricchi sono stati ovviamente garantiti dall'Inter, arrivata in finale, con un guadagno di quasi 140 milioni di euro.