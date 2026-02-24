Superare il Bodo vale 20 milioni di euro. Quanto ha incassato l'Inter l'anno scorso dalla UEFA
Senza Lautaro e con la stessa coppia d'attacco di Lecce (Pio Esposito e Thuram), l'Inter stasera a San Siro va caccia della rimonta contro il Bodo/Glimt per centrare gli ottavi di Champions League. Ma non solo. Ribaltare il 3-1 - subito all'andata in Norvegia - significherebbe anche non dover rinunciare a circa... 20 milioni di euro.
Mancato incasso. Dal punto di vista economico, infatti, il passaggio del turno e l'accesso agli ottavi di Champions League porta con sé ovviamente anche un beneficio che non è strettamente legato al campo. L'Inter - in caso di esito negativo - dovrebbe rinunciare a undici milioni della mancata qualificazione al turno successivo e circa nove del maxi-incasso del botteghino di San Siro.
Lo scorso 12 febbraio la UEFA ha pubblicato il proprio report finanziario per la scorsa stagione (2024/2025), con il dettaglio di quanto hanno incassato le varie squadre italiane per i cosiddetti premi partita e di raggiungimento dei traguardi previsti nei tornei. Gli incassi più ricchi sono stati ovviamente garantiti dall'Inter, arrivata in finale, con un guadagno di quasi 140 milioni di euro.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.