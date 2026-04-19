Atalanta, Raspadori: "A disposizione del mister in questo finale di stagione importantissimo"

Dopo il match pareggiato contro la Roma, l'attaccante dell'Atalanta Giacomo Raspadori ha parlato ai canali ufficiali del club: "C'è sicuramente un filo di rammarico perché penso sia stata fatta una grande prestazione, una partita molto intensa con qualche errore tecnico però penso che dobbiamo essere molto positivi per come è stata interpretata, per l'atteggiamento che abbiamo avuto e di come abbiamo lottato insieme. E poi dobbiamo essere positivo pensando a questa prestazione perché sappiamo che mercoledì ci aspetta, in casa nostra e davanti ai nostri tifosi, una partita bellissima da giocare e un obiettivo importante per noi".

C'era già la testa alla sfida di Coppa Italia?

"La testa ci sia adesso durante la preparazione. Per come siamo stati in campo, per quello che abbiamo messo in campo non abbiamo raccolto quanto prodotto ma facendo prestazioni come quella di oggi (ieri ndr) nelle prossime partite raccoglieremo risultati".

Come stai adesso?

"Molto bene. Sono contento di aver fatto 90 minuti in campo dopo la gara col Parma prima dell'infortunio. Chiaramente sono a disposizione del mister e della squadra in questo finale di stagione importantissimo".