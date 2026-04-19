Raspadori ci torna su: "A Napoli esperienza bellissima, all'Atalanta cerco continuità"

Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il pareggio contro la Roma l'attaccante dell'Atalanta, Giacomo Raspadori, ha parlato anche della scelta fatta nel lasciare Madrid per rilanciarsi a Bergamo. Anche rispetto ai tempi in cui giocava al Napoli, fra alti e bassi.

Cosa sta ritrovando qui che era mancato a Napoli?

"Sto cercando continuità. Ho vissuto un'esperienza bellissima a Napoli, che resterà sempre con me. Poi, a gennaio si è aperta questa possibilità: l'Atalanta ha dimostrato di volermi fortemente ed era ciò che cercavo. Sono arrivato e mi sono fatto male, ora sto bene. Voglio lavorare per raggiungere il top e aiutare la squadra".

Vuole tornare sul perché ha scelto l'Atalanta al posto della Roma?

"Sono stato cercato da tante squadre, fa sempre piacere essere corteggiato da una piazza come la Roma. Sono contento della scelta fatta, sono carico e motivato. Sono felice di far parte di questo progetto".