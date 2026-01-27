Atalanta, rifinitura in vista dell'US Gilloise: rientro in gruppo per Bellanova
Allenamento di rifinitura in corso per l'Atalanta di Raffaele Palladino, in vista della gara di domani contro l'Union Saint Gilloise, ultima partita della Dea nella League Phase di Champions. La buona notizia per il tecnico nerazzurro è rappresentata dal rientro in gruppo di Raoul Bellanova, come vi avevamo anticipato già dalla giornata di ieri.
Per il resto niente di nuovo da segnalare, con la formazione bergamasca che andrà in campo in Belgio cercando una vittoria che potrebbe garantire, con qualche risultato favorevole dalle altre gare, il passaggio direttamente agli ottavi di finale. In caso contrario resterebbe l'amaro in bocca per l'occasione sprecata la settimana scorsa nel match del Gewiss Stadium contro l'Athletic Bilbao, con l'Atalanta che sembrava essere in totale controllo della partita, prima dei tre gol dei baschi che hanno poi vinto per 2-3.
