Atalanta-Roma, formazioni ufficiali: panchina per Wesley, c'è Rensch. Zalewski sulla trequarti
Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma, valida per la 18ª giornata di Serie A:
Palladino sorprende tutti avanzando Zalewski sulla trequarti. Il polacco affianca De Ketelaere a supporto di Scamacca. Panchina per Pasalic, Samardzic, Maldini e Sulemana. In difesa Scalvini vince il ballottaggio con Hien, sulle fasce Zappacosta recupera e si prende una maglia da titolare a destra, con Bernasconi sull'out opposto.
Gasperini torna a Bergamo confermando il tridente d'attacco visto contro i Genoa con Ferguson supportato da Soulé e Dybala. In difesa ancora titolare Ziolkowski, sulle fasce non ce la fa Wesley e così spazio dal 1' a Rensch.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. A disp. Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Ahanor, Maldini, Krstovic. All. Raffaele Palladino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Dybala; Ferguson. A disp. Vsquez, Gollini Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Wesley, Romano, Pisilli, Mirra, Lulli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gian Piero Gasperini.
ARBITRO: Fabbri
ASSISTENTI: Bercigli e Cecconi
IV UFFICIALE: Zufferli
VAR: Maresca
AVAR: Di Paolo
DIRETTA TV: Sky, DAZN