Atalanta-Roma, la moviola di Calvarese: "Svilar ostacolato da Rensch. Hermoso, non è una giocata"

Attraverso la propria pagina Instagram, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato i due episodi clou di Atalanta-Roma, che hanno fatto arrabbiare sia Palladino che Gasperini. Si parte dalla rete del poi definitivo 1-0, segnata da Scalvini e contestata dai giallorossi: “Svilar è in uscita, e in un primo momento viene ostacolato da Rensch, suo compagno che gli mette una mano addosso. Il portiere si lascia sfuggire il pallone dalle mani, e poi c’è un contatto con Scalvini, che appoggia entrambe le mani su Svilar, ma non sembra essere falloso.

Il tocco di mani? Dalle immagini non si capisce se avvenga con il braccio o con il petto. Se ci fosse, la rete sarebbe da annullare perché irregolare, segna nell’immediatezza”.

Quanto al gol di Gianluca Scamacca, annullato, che sarebbe valso il 2-0 per l’Atalanta: “Scamacca, al momento del lancio, è in posizione irregolare. In seguito, interviene dopo il tocco di Hermoso, che non è una giocata (è questo il discrimine per valutare se la posizione di Scamacca fosse influente o meno, ndr). Di conseguenza, contende il pallone ed è in posizione di fuorigioco attivo”.