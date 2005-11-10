Atalanta, Scalvini: "Ci siamo ricompattati in ritiro, abbiamo cercato di capire i motivi"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha commentato così ai microfoni di Dazn la vittoria sul campo del Monza: "Oggi l'unica cosa che contava erano i tre punti. Abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, poi nel secondo tempo ci siamo sbloccati, anche a livello mentale. Era molto importante per noi, ma anche per i nostri tifosi. Ci siamo ricompattati in ritiro, ci sono state diverse difficoltà e abbiamo cercato di capire i motivi".

Com'è andata la settimana in ritiro?

"Come gruppo ci troviamo benissimo. Tanti ci conosciamo da tanti anni, anche con i nuovi c'è un ottimo rapporto. Siamo anche un gruppo più giovane. Non ci è neanche tanto pesato, anche se tornare dalle famiglie è sempre un piacere. Siamo stati bene, era importante compattarci un pò di più adesso".