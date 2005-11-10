Monza, Juric: "Ci sono arbitri con un approccio offensivo. Noi allenatori siamo i più stressati"

Ivan Juric, allenatore del Monza, ha commentato così ai microfoni di Dazn la prestazione dei suoi dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "I ragazzi hanno fatto benissimo. Siamo in fase di costruzione: ci sono dei momenti dove si cala e abbiamo subito al primo tiro dell'Atalanta. Quello che mi rende orgoglioso sono anche gli ultimi quindici minuti dove l'Atalanta non usciva più. Grande rammarico perchè i ragazzi si meritavano molto di più. Se il primo tempo fosse finito tre o quattro a zero non si poteva dire nulla, è stato a senso unico. Dobbiamo avere fiducia in loro. Grande soddisfazione per la prestazione, rammarico per il risultato".

Cos'è successo nell'espulsione?

"Noi allenatori siamo sotto grande stress. Ci sono degli arbitri che hanno un approccio offensivo in cui diventa una lotta tra di noi. Noi come stress siamo su u livello superiore, mi aspetterei un pò di comprensione".

Com'è andato Tourè alla prima da titolare?

"Abbiamo provato le giocate su quel lato lì. Deve mettersi a posto a livello aerobico. Ha fatto bene, poi è cominciato a calare. Per noi sarà molto importante".

E' un motivo di orgoglio giocare con due giovani brianzoli in mezzo al campo?

"Hanno fatto bene. Mout deve lavorare tanto per alzare il livello aerobico, avrebbe dovuto lavorare tanto in passato per essere pronto. Colombo ha una stagione e in Serie B ed è un passo avanti nella tenuta fisica. Deve essere una grande spinta per tutti vederli giocare nel Monza".