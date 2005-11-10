Gasperini e il passato: "Al Genoa tappa fondamentale, all'Atalanta meravigliosa"

L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti a margine del Charity Event 2006 di Stelle nello Sport. Fra le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com anche il ricordo di quanto vissuto a Genova ed a Bergamo, nella sua carriera.

Che effetto le fa tornare a Genova?

"Il fatto che sia rimasto un ricordo molto vivo e molto forte di quegli anni nonostante sia passato del tempo vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di bello per tutti i tifosi del Genoa e per la città, per la parte rossoblu che ha vissuto degli anni di entusiasmo".

Cosa significa per lei quello che è riuscito a fare all'Atalanta?

"Tutte le tappe sono importanti. A Genova ho vissuto due fasi, una di cinque anni e una di tre. Difficile fare una classifica, sicuramente quella di Genova è stata una tappa fondamentale per la mia carriera e ricca di soddisfazioni. Bergamo una tappa meravigliosa anche quella, ma che è anche figlia del mio percorso".

La Roma è partita davvero forte con lei.

"Sì, una storia più breve, di un anno e mezzo, però anche questa meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada. Chiaro che Roma ha numeri molto più grandi: se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore".