Fiorentina, Jimenez: "Ogni partita vedo la squadra meglio, pensiamo a vincere col Monza"

Il terzino della Fiorentina Alex Jimenez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2 e valido per l’11^ giornata di Serie A.

La squadra ha voglia: stasera manca la soddisfazione della vittoria?

"Quello che ci ha detto il mister a fine partita: ci manca la mentalità di voler vincere. Grande prestazione, ma alla fine non porti i 3 punti a casa. Secondo me oggi era da vincere".

Vanoli riesce a trasmettere coraggio e te puoi interpretarlo bene?

"Siamo una squadra coraggiosa: devo esserlo, ma facendo il bene per la squadra. Stiamo migliorando, siamo quasi tutti nuovi e quando accade questo è difficile. Ogni partita che passa vedo la squadra meglio, adesso dobbiamo pensare a Monza e portare a casa i 3 punti".