Fiorentina, Jimenez: "Ogni partita vedo la squadra meglio, pensiamo a vincere col Monza"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 23:36Serie A
autore Paolo Lora Lamia
08.11.2026 23:36Serie A
L'ex Milan: "Secondo me oggi era da vincere. "Siamo una squadra coraggiosa e io lo sono, ma va fatto sempre il bene per i compagni".
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© foto di Federico De Luca 2026
Il terzino della Fiorentina Alex Jimenez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2 e valido per l’11^ giornata di Serie A.
La squadra ha voglia: stasera manca la soddisfazione della vittoria?
"Quello che ci ha detto il mister a fine partita: ci manca la mentalità di voler vincere. Grande prestazione, ma alla fine non porti i 3 punti a casa. Secondo me oggi era da vincere".
Vanoli riesce a trasmettere coraggio e te puoi interpretarlo bene?
"Siamo una squadra coraggiosa: devo esserlo, ma facendo il bene per la squadra. Stiamo migliorando, siamo quasi tutti nuovi e quando accade questo è difficile. Ogni partita che passa vedo la squadra meglio, adesso dobbiamo pensare a Monza e portare a casa i 3 punti".
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