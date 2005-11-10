Juventus, Spalletti: "Esprimiamo un livello non degno di qualcosa di importante"

Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Ha qualche rimpianto o è soddisfatto?

"Non sono contentissimo perché non esprimiamo un livello di calcio costante degno di poter aspirare a qualcosa di importante. Ci sono momenti in cui ci siamo, poi ad un certo punto molliamo, perdiamo palloni facili da leggere, perdiamo di equilibrio. Poi potevamo anche vincere la partita, abbiamo avuto le occasioni per farlo. Abbiamo questa alternanza che non mi fa essere contento. Perché poi la squadra ha anche messo voglia, così come la Fiorentina. È stata una partita a chi se le dava più forte, però poi non siamo continui".

È contento della prova di Kolo Muani?

"Ora abbiamo il Kolo Muani che desideravamo avere e non conta quella che è la posizione perché quando decide di fare le cose con forza con la qualità di corsa che ha lo puoi mettere da qualsiasi parte. Può giocare attaccante, ala, ma fino ad ora aveva avuto un livello un pochino inferiore".

Preoccupato per la classifica?

"Lei ce lo dice sempre che siamo fuori dall'Europa, che dobbiamo vincere il campionato e l'Europa League. Si è capito, io lo so perché sono qui e che devo far bene".

Ha temuto di aver perso la squadra?

"Queste sono cose che fanno parte dei kit da esibire. macché perdo. io li abbraccio tutti i giorni i miei ragazzi, ci parlo. I Direttori sono sempre li a guardarci, a controllarci. Sto cercando la soluzione per far meglio e ci siamo anche vicini perché stasera una parte di partita l'abbiamo fatta benissimo. Ci manca continuità nei 90' per la qualità che abbiamo".

Qual è il problema di Lucumì?

"Non credo sia trasformato in negativo. In Olanda ha sostituito Bremer e l'ha fatto benissimo. Stasera è scivolato in area e gli si è incasinato tutto. Probabilmente questa maglia qui un po' di pressione la subisce, però il calciatore è sanissimo così come l'uomo. Al di là degli episodi ci sarà il suo contributo perché è un calciatore forte"