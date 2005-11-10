Fiorentina, Dragusin: "Abbiamo lottato bene contro una squadra forte, siamo in crescita"

Il difensore della Fiorentina Radu Dragusin ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2 e valido per l’11^ giornata di Serie A.

C'è un po' il rimpianto di non aver vinto?

"Sapevamo che era una partita importantissima per noi e per i tifosi. Abbiamo lottato bene contro una squadra forte, non abbiamo vinto ma siamo stati bene in campo".

Quanto state migliorando?

"Stiamo crescendo come squadra, piano piano facciamo vedere che siamo una squadra tosta e con giocatori fortissimi".