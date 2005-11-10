Fiorentina, Pellegrino in gol: "Abbiamo lavorato tanto in settimana sulle palle inattive"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:44Serie A
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08.11.2026 23:44Serie A
L'argentino ex Parma: "Abbiamo la sosta per lavorare e crescere, proveremo a farlo come squadra, mantenendo la testa lucida".
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L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro la Juventus chiuso sul 2-2 e valido per l’11^ giornata di Serie A.
Gol su corner.
"Abbiamo lavorato tanto in settimana, dobbiamo fare più gol su palla inattiva".
Quanta voglia avevi di esultare come Batistuta?
"Oggi ho visto il suo video e mi è venuto così".
Dopo la pausa Fiorentina più autorevole?
"Dobbiamo avere la testa lucida, abbiamo la sosta per lavorare e crescere. Proveremo a farlo come squadra".
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