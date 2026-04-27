Live TMW Atalanta, Scamacca: "Nella prima mezz'ora abbiamo sbagliato tanto"

Un inizio shock quello che l'Atalanta ha subito in questo trentaquattresimo turno di campionato alla Unipol Domus. La Dea si è vista superare nei primi otto minuti ben 2-0 da parte del Cagliari, con le reti del giovanissimo Mendy. Nel corso del primo tempo Scamacca è però riuscito a pareggiare i conti ma nella ripresa Borrelli, su suggerimento di Folorunsho, ha rimesso in ginocchio gli orobici. Al triplice fischio gli uomini di Palladino hanno potuto solamente incassare una sconfitta pesante (e forse inaspettata) che lo stesso autore della doppietta Scamacca ha commentato durante la conferenza stampa post match.

Ore 20:37 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 20:57 Inizia la conferenza stampa.

Abbiamo visto un'Atalanta sotto tono. Cosa è successo in questa partita?

"Le sconfitte fanno parte del calcio. Abbiamo sbagliato nella prima mezz’ora, poi siamo riusciti a riprendere una partita che oggi però è stata storta. Abbiamo cercato la reazione dopo l'uscita dalla Coppa ma è andata così. Non so bene cosa abbiamo sbagliato. Domani rivedremo la partita e riprenderemo a lavorare".

Cosa vi hanno detto i tifosi a fine partita?

"Siamo andati lì perché loro ci supportano sempre e non si meritavano questa sconfitta. Speriamo di riuscire a rifarci subito, già dalla prossima in casa".

Come ti trovi in coppia con Krstovic?

"Mi trovo bene in coppia con Krstovic: oggi purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla, ma con lui abbiamo avuto due occasioni".

Crede ancora nel raggiungimento dell'Europa? Come è stato giocare contro Mina?

"Noi ci crediamo sempre e vogliamo raggiungere l'Europa. Ci proveremo fino all'ultimo. Mina? Lui fa wrestling (ride, ndr). Lui ha un suo modo tutto suo di giocare e va bene così, non mi infastidisce".

Ore 20:59 Termina la conferenza stampa.