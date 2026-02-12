Coppa Italia, il programma delle semifinali di andata: Como-Inter il 3 marzo, Lazio-Atalanta il 4

Dopo la chiusura del programma relativo ai quarti di finale di Coppa Italia la Lega Serie A ha reso note le date delle due semifinali di andata, con relativo orario, sempre alle 21. La prima sfida sarà quella del Sinigaglia tra Como e Inter, calendarizzata per martedì 3 marzo, mentre il giorno dopo, mercoledì 5, andrà in scena la gara dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta.

03/03/2026 Martedì 21.00 Como - Inter

04/03/2026 Mercoledì 21.00 Lazio - Atalanta

Le gare di ritorno sono invece in programma tra il 21, il 22 e il 23 aprile, con le date precise che verranno comunicate a ridosso delle partite.