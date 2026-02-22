Atalanta, Pasalic: "Orgoglioso di far parte di questo club. Direi che ci siamo"
Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli. Le sue parole: "Direi che ci siamo. Si è visto anche nelle ultime partite. Anche a Dortmund a sprazzi abbiamo fatto bene. Oggi eravamo sotto ma abbiamo fatto cose buone. Ci siamo detti, nel primo tempo, che bisognava a spingere e il gol arrivava e cosi è stato".
Sei di casa qua ormai.
"Quando faccio gol sotto la curva è sempre emozionante. Sono qua da 8 anni e sono orgoglioso di far parte di questo club, e anche nei momenti brutti tutti mi sono stati vicini. Cerco di godermi ancora questi tifosi e questa società".
Quante maglie hai firmato?
"Un paio, per i tifosi è sempre un piacere".
