Atalanta sulle spalle di Scamacca: nerazzurri di nuovo avanti, doppietta del centravanti
La gioia del Cagliari per aver trovato il pareggio dura ben poco. Al minuto 82', infatti, l'Atalanta torna in vantaggio: subito incisivo Samardzic, che da destra mette in mezzo per Scamacca: il centravanti non riesce nella girata al volo ma la palla gli resta lì e, approfittando di un Luperto non eccelso nella marcatura, la scarica alle spalle di Caprile.
