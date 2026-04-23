Atalanta tra polemiche arbitrali ed errori propri. Cosa è mancato contro la Lazio?

L’Atalanta esce dalla Coppa Italia in una gara dove ogni singolo dettaglio, interno ed esterno, ha fatto la differenza: doveva essere la partita della vita ed è venuta fuori una prestazione composta da attenuanti, errori propri e ovviamente dal dubbio se tale situazione si potesse evitare se il vantaggio iniziale di Ederson non fosse stato annullato.

Si parte in primis da un fatto oggettivo: il gol iniziale tolto ai nerazzurri ha completamente cambiato l’andatura del match, nel quale l’Atalanta nella ripresa era riuscita ad essere più propositiva, seppur disordinata dal punto di vista tecnico. La rete di Ederson c’è stata e la partita avrebbe intrapreso contro la Lazio una via ben precisa, ma la decisione del VAR di annullarla (dove si registrano certe decisioni discusse ai danni dei bergamaschi) hanno trascinato la squadra di Palladino a un nervosismo quasi inevitabile. Tesi legittima, oggettiva, però riguarda solo una faccia della medaglia.

C’è un detto secondo cui una squadra è grande anche quando è più forte di certe decisioni arbitrali, e l’Atalanta comunque nella sua storia è stata capace di ribaltare situazioni di svantaggio. Ritornando al presente, De Roon e compagni non sono sicuramente esenti da errori e migliorie da effettuare: l’intensità altalenante, troppo giropalla, poche conclusioni ciniche e continui sbagli in fase d’impostazione. La gara di ieri ha visto sì una Dea propositiva dal secondo tempo in avanti, ma la perfezione è stata ben lontana. Vero che Pasalic segna, però si ritorna sempre punto e a capo. Nel mezzo la solita questione legata alla concretezza che non permette all’Atalanta di allontanarsi dal limbo o, addirittura, di chiudere partite praticamente portate a casa.

L’eliminazione dalla Coppa Italia ha complicato ulteriormente le cose nella rincorsa all’Europa, dove saranno necessari dei filotti per raggiungere almeno il 6° posto in un contesto in cui l’Atalanta deve portare la “barca in porto” per poi dare il via a un cantiere per ritornare ai piani alti: il tutto nonostante l’eliminazione di ieri sera non sia priva di recriminazioni.